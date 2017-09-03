Романцев: Россия – «Динамо»? А что за матч такой? Не смотрел, но Стаса с победой

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев сообщил, что не знал о проведении товарищеского матча национальной команды с московским «Динамо» (3:0). Тем не менее специалист поздравил с успехом нынешнего главного тренера команды Станислава Черчесова.
«Россия – «Динамо»? А что это за матч такой? Товарищеский? Хм, и что, сборная выиграла? В таком случае поздравляю Стаса (Станислава Черчесова. — Прим. «Чемпионата») с этой победой, но матча я не видел. Смотрел другие передачи в это время», — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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