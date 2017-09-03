Шунин: по атмосфере матч «Динамо» и сборной России не был похож на товарищеский

Голкипер «Динамо» Антон Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» поделился впечатлениями от контрольного матча со сборной России (0:3).
«Сегодня была товарищеская игра, поэтому главный тренер дал игровую нагрузку всей команде — почти все сыграли плюс-минус по тайму.
Конечно, я готов был сыграть и весь матч. Мне хотелось проявить себя на глазах тренера сборной.
Большое спасибо болельщикам, которые сегодня отлично поддерживали и «Динамо», и сборную. И не скажешь даже, что матч товарищеский: атмосфера соответствовала высокому уровню.
Важно, что после матча мы вместе, включая Паню (Кирилла Панченко. — Прим. «Чемпионата»), подошли поблагодарить наших фанатов", — заявил Шунин.
Панченко: матч в составе сборной России против «Динамо» не был для меня рядовым