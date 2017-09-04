Филипенко: если бы сидел на трибунах, тоже бы свистел в адрес сборной Беларуси

Защитник сборной Беларуси Егор Филипенко прокомментировал разгромное домашнее поражение от команды Швеции (0:4) в матче отборочного турнира чемпионата мира—2018.
«Не хочу перекладывать вину на кого-то. Что я могу сказать? Прекрасно понимаю, что у нас нет игры. Я выхожу на поле, каждый из нас выходит — стараемся делать то, что умеем. Видимо, это наш уровень прямо сейчас. Может, нам данная схема не подходит. Я не знаю, что происходит. Говорил ли что-то Игорь Криушенко в раздевалке? То, что Игорь Николаевич там говорил, пускай и останется в раздевалке.
Команду освистывали свои же болельщики? Все прекрасно понимают причину. Вопросов никаких нет к зрителям. Если бы я сидел на трибунах и так бы играла сборная, тоже свистел бы. Мы понимаем: как мы играем, такую отдачу и получаем», — цитирует Филипенко «Прессбол».