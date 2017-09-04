Дембеле уверен, что был прав, пропуская тренировки «Боруссии» Д ради «Барселоны»

Бывший нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле не жалеет о том, что не являлся на тренировки немецкой команды. Футболист хотел непременно перейти в «Барселону» и добился своего.
«Всё зависело от переговоров между «Барселоной» и «Боруссией». Я понимал, что должен был проникнуться терпением. Искал отговорки, чтобы не принимать участия в тренировках «Боруссии». Если бы я не сделал всё зависящее от меня для перехода в «Барселону» и трансфер не состоялся бы, то мне сейчас пришлось бы раскаиваться», — приводит слова Дембеле испанское интернет-издание Sport.
«Барселона» заплатила за Дембеле € 105 млн. Игрок подписал пятилетний контракт и будет получать зарплату в размере € 12 млн в год.
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