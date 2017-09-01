Дембеле может заработать в «Барселоне» около € 100 млн за пять лет

Немецкое издание Spiegel опубликовало подробности контракта нападающего Усмана Дембеле с «Барселоной».
По данным источника, зарплата 20-летнего француза по пятилетнему контракту составит € 12 млн в год. При этом вместе с бонусами годичный оклад Дембеле может возрасти до € 20 млн. Таким образом, за пять лет в «Барселоне» футболист может заработать до € 100 млн.
В каталонский клуб Дембеле перешёл из дортмундской «Боруссии» за € 105 млн плюс бонусы. Сообщается, что сине-гранатовым пришлось заплатить также около € 9 млн представителям Усмана.
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