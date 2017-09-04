Тухель: У. Дембеле всегда имел большое желание играть за «Барселону»

Бывший нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле, защищающий ныне цвета «Барселоны», всегда страстно желал играть за «Барселону». Об этом сказал экс-главный тренер немецкой команды Томас Тухель.
«Дембеле всегда имел большое желание играть за «Барселону». Об этом он сказал мне при нашей первой беседе. Усман говорил, что переход в «Барселону» является его целью. Что же касается развития событий в последнее время, то меня уже не было в «Боруссии», и я не знаю, как Дембеле решал свои вопросы», — приводит слова Тухеля интернет-портал Goal.
«Барселона» заплатила за Дембеле € 105 млн. Игрок подписал пятилетний контракт и будет получать зарплату в размере € 12 млн в год.
Дембеле уверен, что был прав, пропуская тренировки «Боруссии» Д ради «Барселоны»