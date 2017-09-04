Канга по новому контракту будет получать в «Црвене Звезде» € 600 тыс. в год

Полузащитник «Црвены Звезды» Гелор Канга в ближайшее время подпишет новый контракт с белградским клубом. Как сообщает «Спортски Журнал», 27-летний игрок по новому соглашению будет получать € 600 тыс. в год. Также отмечается, что сербская команда планирует пролонгировать контракты с Митчеллом Дональдом, Дамьеном Ле Таллеком и Славолюбом Срничем.
Летом в СМИ сообщалось об интересе к Канга со стороны московского «Спартака». Габонец известен в России по выступлениям в составе «Ростова» с 2013 по 2016 год.
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