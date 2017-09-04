Матьё: я не первый и не последний футболист, который курит

Бывший защитник «Барселоны» Жереми Матьё, который летом на правах свободного агента перешёл в «Спортинг», рассказал, как чувствует себя в новой команде, а также ответил на вопрос о курении.
«Я хорошо чувствую себя в «Спортинге». В Португалии нет того давления, которое я ощущал в Испании. В прошлом у меня были физически проблемы, но сейчас я чувствую себя очень хорошо. Готов играть.
Курение? Я человек, который всегда говорит правду. У меня нет никаких проблем. По поводу курения: я не первый и не последний игрок, который курит. Но когда люди видят меня на поле, они довольны», — цитирует Матьё Record.
Контракт Матьё со «Спортингом» рассчитан на два года и включает в себя сумму отступных в размере € 60 млн.
Матьё перешёл из «Барселоны» в «Спортинг» на правах свободного агента