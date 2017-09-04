Сако будет выступать за «Кристал Пэлас» под 12-м номером

Защитник Мамаду Сако, который во время летнего трансферного окна перешёл в «Кристал Пэлас» из «Ливерпуля», будет выступать за новую команду под 12-м номером. Об этом говорится на официальной странице клуба в «Твиттере».
Мамаду Сако связан с «Кристал Пэлас» четырёхлетним контрактом. По данным британских СМИ, сумма сделки составила £ 26 млн (€ 28 млн). £ 24 млн «Кристал Пэлас» заплатит сразу, а £ 2 млн прописаны в контракте в виде бонусов.
Во второй части прошлого сезона 27-летний французский футболист играл за «Кристал Пэлас» на правах аренды и также носил футболку с 12-м номером.
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