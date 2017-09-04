Буффон: я не ожидал, что сборная Испании будет намного лучше Италии

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями от выездного матча квалификации чемпионата мира 2018 года с Испанией (0:3).
«Я не ожидал, что они будут намного лучше нас. Я думаю, что мы проиграли именно из-за этого. Если вы хотите услышать тактический анализ, то это дело тренера — он может проанализировать наши сильные стороны и ошибки.
Чувствую ли я свою вину в пропущенных голах? Если гол случился, то вратарь в любом случае мог сыграть лучше. Когда перед тобой стоит 10 человек, любой удар будет сложным, но я должен быть к этому готов", — цитирует Буффона La Repubblica.
Буффон: сборная Испании просто показала, что она сильнее Италии