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Буффон: я не ожидал, что сборная Испании будет намного лучше Италии

4 сентября 2017, понедельник. 18:02 Футбол

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями от выездного матча квалификации чемпионата мира 2018 года с Испанией (0:3).

«Я не ожидал, что они будут намного лучше нас. Я думаю, что мы проиграли именно из-за этого. Если вы хотите услышать тактический анализ, то это дело тренера — он может проанализировать наши сильные стороны и ошибки.

Чувствую ли я свою вину в пропущенных голах? Если гол случился, то вратарь в любом случае мог сыграть лучше. Когда перед тобой стоит 10 человек, любой удар будет сложным, но я должен быть к этому готов", — цитирует Буффона La Repubblica.

Буффон: сборная Испании просто показала, что она сильнее Италии
Источник: La Repubblica Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная Италии — Футбол Джанлуиджи Буффон ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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