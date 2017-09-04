Хассельбайнк возглавил худший клуб третьего дивизиона чемпионата Англии

Бывший нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк возглавил клуб «Нортгемптон Таун» из Первой лиги (третий по силе дивизион чемпионата Англии). Контракт 45-летнего специалиста рассчитан на три года, информирует официальный сайт «Нортгемптон Таун».
До этого Хассельбайнк работал в «Бертон Альбион» и «Куинз Парк Рейнджерс».
Набрав ноль очков в четырех матчах Первой лиги, «Нортгемптон Таун» занимает 24-е место в турнирной таблице из 24 команд. В четырех турах «Нортгемптон Таун» забил два мяча и пропустил 10 голов.