Кондогбиа: большое спасибо Спаллетти, он умеет слушать

Новый полузащитник «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа прокомментировал переход в испанский клуб из «Интера» и поблагодарил наставника нерадзурри Лучано Спаллетти.
«Я решил покинуть „Интер“ уже давно. Хотел уйти с самого начала предсезонного периода. И всё же должен поблагодарить клуб, потому что они услышали меня.
Также должен поблагодарить господина Лучано Спаллетти — помимо того что он хороший тренер, он еще и разговаривает со своими игроками, и умеет слушать. Должен поблагодарить его за то, что он помог мне перейти в «Валенсию». Я его очень уважаю", — цитирует игрока Superdeporte.
«Валенсия» объявила о переходе Кондогбиа из «Интера»