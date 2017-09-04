Агент: у Р. Родригеса было много предложений, но в «Милане» нас сумели удивить

Новичок «Милана» защитник Рикардо Родригес мог оказаться в другом итальянском клубе, сообщил агент игрока Джанлука Ди Доменико.
«Да, могу подтвердить, что многие итальянские команды хотели его заполучить. Но Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли были очень хороши, этим летом они показали, что на многое способны. Они сразу сказали нам, что хотят заполучить Рикардо. Они сумели нас удивить.
Мирабелли — знаток футбола, он смог описать Рикардо от А до Я, анализируя его сильные стороны и указывая области, где ему нужно прибавить. Фассоне — очень убедительный коммуникатор. Убежден, он может привести в клуб нужного игрока даже без большого бюджета.
Считаю, что Рикардо уже входит в число лучших защитников Европы, а „Милан“ — правильная команда, чтобы достичь более высокого уровня», — цитирует агента Сalciomercato.