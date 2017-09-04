Зинченко не вошёл в заявку «Манчестер Сити» на Лигу чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не попал в заявку английской команды на групповой этап Лиги чемпионов-2017/18, сообщается на сайте УЕФА.
«Горожане» по итогам жеребьёвки турнира сыграют в группе с «Шахтёром», «Наполи» и «Фейеноордом».
Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» в июле 2016 года. За английский клуб украинец пока не провёл ни одного официального матча. В прошлом сезоне 20-летний хавбек на правах аренды выступал за ПСВ, в составе которого в 17 матчах отдал четыре голевые передачи.
«Манчестер Сити» включил Зинченко в заявку на АПЛ