Петросян: Озбилиз должен был взять игру на себя, но не получилось

Главный тренер сборной Армении Артур Петросян прокомментировал поражение от сборной Дании (1:4) в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2018.
«Думаю, мы не заслужили поражения с таким счётом. Мы были готовы к матчу, но пропустили голы из-за нелепых ошибок. Араз Озбилиз вышел на поле, чтобы взять игру на себя. Думаю, не получилось.
Не думаю, что мы ошиблись при выборе стартового состава. Руслан Корян и Саркис Адамян провели хороший матч. Артак Едигарян и Артак Григорян также проделали большой объём работы. Сегодня усталость сыграла роль», — цитирует тренера News.am.
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