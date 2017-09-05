«Реал» назван лучшим клубом 2017 года по версии Ассоциации европейских клубов

Ассоциация европейских клубов (ECA) назвала мадридский «Реал» лучшим клубом 2017 года. Президент организации Карл-Хайнц Румменигге вручил специальную награду вице-президенту «сливочных» Педро Лопесу Хименесу.
«Реал» во второй раз подряд назвал лучшим клубом года по версии (ECA). В прошлом сезоне мадридцы под руководством француза Зинедина Зидана стали первой командой в истории, дважды подряд выигравшей Лигу чемпионов. Также в этом году «Реал» впервые за пять лет завоевал чемпионский титул Испании.
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