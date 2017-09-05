Газинский: Галицкий много времени уделяет команде «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о взаимодействии с президентом клуба Сергеем Галицким.
«Галицкого видим нередко. Сергей Николаевич часто приезжает на базу, посещает тренировки. Он достаточно много времени уделяет команде, старается пообщаться с ребятами, узнать состояние каждого, кто как себя чувствует и так далее. Мне доводилось с ним общаться с глазу на глазу, и не единожды. Разговаривали только о футболе», — отметил Газинский в эфире программы «Футбол России».
Сергей Галицкий основал ФК «Краснодар» в 2008 году, а уже в 2011 году его команда вышла в РФПЛ.