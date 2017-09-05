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Буффон: не думаю, что «Реалу» надо приобретать Доннарумму

5 сентября 2017, вторник. 06:37 Футбол

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон адресовал слова похвалы вратарю мадридского «Реала» Кейлору Навасу. Страж ворот сборной Италии сделал это в ответ на вопрос о том, нужно ли «Королевскому» клубу приобретать голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.

«В последние 10 лет «Реал» не испытывал недостатка ни в чём. Клуб покупал самых сильных футболистов. Несмотря на то что говорят некоторые, Навас – очень сильный голкипер. С ним «Реал» выиграл две Лиги чемпионов, и он часто бывал полезен. Не думаю, что «Реалу» надо приобретать Доннарумму, об этом свидетельствуют результаты команды», — цитирует Буффона Marca.

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Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Милан ФК Реал Мадрид Ювентус Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Доннарумма Кейлор Навас
Новости. Футбол
5 сентября 2017, вторник
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