Буффон: не думаю, что «Реалу» надо приобретать Доннарумму

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон адресовал слова похвалы вратарю мадридского «Реала» Кейлору Навасу. Страж ворот сборной Италии сделал это в ответ на вопрос о том, нужно ли «Королевскому» клубу приобретать голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.
«В последние 10 лет «Реал» не испытывал недостатка ни в чём. Клуб покупал самых сильных футболистов. Несмотря на то что говорят некоторые, Навас – очень сильный голкипер. С ним «Реал» выиграл две Лиги чемпионов, и он часто бывал полезен. Не думаю, что «Реалу» надо приобретать Доннарумму, об этом свидетельствуют результаты команды», — цитирует Буффона Marca.
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