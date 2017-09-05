Пеле: Паулиньо своей игрой в «Барселоне» очень удивит

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле уверен, что полузащитник национальной команды Паулиньо преуспеет в «Барселоне». Многие сомневались в том, что каталонский клуб поступил верно, приобретя этого футболиста у китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд».
«Паулиньо своей игрой в «Барселоне» очень удивит. Он сделает это благодаря своей силе и характеру. Он в своё время уехал играть в Китай, несмотря на то что у него были предложения из Италии и Германии», — приводит слова Пеле Marca.
Перед тем как приобрести Паулиньо, испанский гранд даже советовался с чиновниками конфедерации футбола Бразилии. Сине-гранатовым не рекомендовали брать игрока, отмечая, что он не соответствует философии игры «Барселоны».
Месси очень рад переходу Паулиньо в «Барселону»