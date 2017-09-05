Левандовски: с 25 метров видел, что гол был, а судья этого почему-то не заметил

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски считает, что главный арбитр встречи с командой Казахстана (3:0) в рамках восьмого тура отборочного цикла чемпионата мира — 2018 Андрис Трейманис из Латвии допустил ошибку, не засчитав гол форварда со штрафного в середине второго тайма.
«Меня лишили гола. Я видел эту ситуацию, с 25 метров видел, что гол был, но судья, который был ближе, этого почему-то не заметил. Это очень странное решение», — цитирует нападающего польское издание Przeglad Sportowy.
Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».
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