Хамес Родригес поможет сборной Колумбии в матче с командой Бразилии

Полузащитник «Реала» и сборной Колумбии Хамес Родригес восстановился после травмы бедра и поможет своей национальной команде в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Бразилии. Встреча состоится 5 сентября в Барранкильи. Об этом рассказал наставник колумбийцев Хосе Пекерман.
«Хамес будет играть, потому что он восстановился и готов. Хамес находится в хорошей форме», — цитирует Пекермана Sport.es.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Колумбия – Бразилия. Начало – в 23:30 мск. Колумбия за три тура до конца отборочного турнира занимает 2-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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