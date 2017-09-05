Пеле: мне предлагали играть в «Баварии» рядом с Беккенбауэром

Бывший нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Пеле отметил, что в своё время в его услугах был заинтересован не один европейский гранд. Однако трёхкратный чемпион мира всегда хранил верность «Сантосу».
«В моих услугах был заинтересован не только мадридский «Реал». Я получил приглашение от туринского «Ювентуса» и «Наполи». Также мне предлагали играть в «Баварии» рядом с Францем Беккенбауэром. Я поколебался немного, однако получал наслаждение от выступления в «Сантосе». Кстати, давайте не будем забывать, что «Сантос» также был великой командой», — приводит слова Пеле Marca.
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