Саутгейт — о жесте Алли: у него с Уолкером странный способ общения

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал жест нападающего Деле Алли во время матча отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командой Словакии (2:1). В одном из эпизодов 21-летний футболист показал средний палец. Сам игрок позже объяснил это шуткой между ним и его другом Кайлом Уолкером.
«Я эпизода не видел, я узнал об этом уже позже. Когда Кайл ушёл, Деле показал этот жест в его сторону. Я не знаю, было ли это видно на экране. У них странный способ общения, но они так объяснили этот поступок. Я уже сказал, что сам этого не видел», – цитирует Саутгейта Sky Sports.
Видео эпизода доступно в «Твиттере».
Алли извинился за свой жест в матче со сборной Словакии