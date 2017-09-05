Бартомеу: «Барселона» не будет удерживать игрока, даже если отступные € 500 млн

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что клуб не будет удерживать футболиста против его воли, даже если в контракте прописана фиксированная сумма отступных. Такое заявление Бартомеу сделал, отвечая на вопрос о сумме отступных в размере € 300 млн в новом договоре Лионеля Месси.
«Барселона» никогда не будет удерживать игрока, если он скажет, что хочет уйти, как это происходит в других европейских клубах. У нас другая политика. Мы считаем, что футболист должен выходить на поле и играть. Не имеет значения, составляет ли сумма отступных € 500, € 600, € 1000 или € 1500 млн, мы можем включить в соглашение любые отступные, но если игрок хочет уйти, нам придётся сесть и поговорить о том, как это сделать. Это то, что не получилось с Неймаром. Если бы мы это сделали, было бы лучше для всех», — цитирует Бартомеу Sport.es.