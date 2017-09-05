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Ла Лига сделала пост в «Фейсбуке» о дебюте Карпина в Испании 23 года назад

5 сентября 2017, вторник. 16:13 Футбол

Ла Лига на своей официальной странице в «Фейсбуке» сделала пост о дебюте Валерия Карпина в Испании 23 года назад. Бывший полузащитник сборной России в 1994 году перешёл из «Спартака» в «Реал Сосьедад». Затем Карпин также выступал за «Валенсию» и «Сельту».

За 11 сезонов Валерий Карпин принял участие в 370 матчах и забил 68 голов. Вместе с «Реалом Сосьедад» Валерий Карпин выиграл серебряные медали чемпионата Испании сезона-2002/03, а в составе «Сельты» вышел в финал Кубка Испании, а в 2000 году завоевал кубок Интертото.

Если у вас не отображается пост, его можно посмотреть в «Фейсбуке».

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Источник: Примера Сообщить об ошибке
Теги
Реал Сосьедад Сельта ФК Валенсия Валерий Карпин
Новости. Футбол
5 сентября 2017, вторник
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