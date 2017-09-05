Ла Лига сделала пост в «Фейсбуке» о дебюте Карпина в Испании 23 года назад

Ла Лига на своей официальной странице в «Фейсбуке» сделала пост о дебюте Валерия Карпина в Испании 23 года назад. Бывший полузащитник сборной России в 1994 году перешёл из «Спартака» в «Реал Сосьедад». Затем Карпин также выступал за «Валенсию» и «Сельту».
За 11 сезонов Валерий Карпин принял участие в 370 матчах и забил 68 голов. Вместе с «Реалом Сосьедад» Валерий Карпин выиграл серебряные медали чемпионата Испании сезона-2002/03, а в составе «Сельты» вышел в финал Кубка Испании, а в 2000 году завоевал кубок Интертото.
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