Назаров: нет разницы, проиграет «Зенит» «Спартаку» в воскресенье или понедельник

Российский актёр Дмитрий Назаров, являющийся болельщиком «Спартака», прокомментировал перенос матча 18-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Зенитом» с 26-го (воскресенье) на 27 ноября (понедельник).
«Переносы матчей происходят регулярно. Если «Спартак» согласился на это и пошёл «Зениту» на уступки, значит, на это были свои причины. Обе команды выступают в еврокубках. Обычно все команды идут друг другу навстречу. Никакой катастрофы. Да и какая разница, когда проиграет «Зенит»: в воскресенье или в понедельник?
Игра состоится в Москве, болельщиков «Спартака» это никак не должно беспокоить. Что касается болельщиков из Санкт-Петербурга, то, видимо, «Зенит» не хочет, чтобы они приезжали», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.