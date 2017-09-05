Джонс: повезло, что у «Манчестер Юнайтед» есть такой игрок, как Рашфорд

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс похвалил нападающего и партнёра по команде Маркуса Рашфорда, отметив, что манкунианцам повезло иметь такого футболиста в своём распоряжении.
«Он отличный парень, особенный талант. Однажды Рашфорд получит мировое признание. Маркус обладает скоростью, одарён в техническом плане, играет двумя ногами и является кошмаром для защитников. Вы могли видеть это в текущем сезоне.
Он является воспитанником академии и отлично влился в команду. «Манчестер Юнайтед» повезло иметь в своём распоряжении такого игрока, как Рашфорд», — сказал Джонс в беседе с пресс-службой клуба.
В текущем сезоне АПЛ 19-летний Рашфорд принял участие в 3 матчах (2 в основном составе), забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.
Дайер: сначала Рашфорд допустил ошибку, но затем приблизил Англию к ЧМ-2018