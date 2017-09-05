Салах назван лучшим игроком «Ливерпуля» в августе

Болельщики «Ливерпуля» назвали полузащитника Мохамеда Салаха лучшим игроком команды в августе. Египтянин по итогам опроса на официальном сайте красных набрал 52% голосов, обогнав форварда Садио Мане (20%) и защитника Трента Александер-Арнольда (16%).
В августе Салах отличился тремя голами и одной результативной передачей в пяти матчах за «Ливерпуль» в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов. 25-летний футболист стал игроком команды Юргена Клоппа минувшим летом, перейдя из «Ромы» за сумму около € 42 млн.
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