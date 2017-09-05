Клайн из-за травмы спины не сможет помочь «Ливерпулю» в ближайшие месяцы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что не сможет рассчитывать на защитника Натаниэла Клайна в течение некоторого времени из-за травмы спины.
26-летний футболист не появлялся на поле в нынешнем сезоне и не был включён в заявку красных на групповой этап Лиги чемпионов. В последний раз Клайн играл в июле в предсезонном матче.
«Натаниэл упорно работает над своей реабилитацией и мы внимательно следим за его прогрессом, но реальность такова, что ему нужно некоторое время, чтобы вернуться и быть готовым к матчам. Мне сказали, что это займёт больше, чем пару недель, поэтому мы будем продолжить следить и оценивать его состояние.
Определённо, он не будет доступен для большинства матчей группового этапа Лиги чемпионов. Если нам повезёт продолжить участвовать в еврокубках в новом году, он может быть включён в заявку", — заявил немецкий специалист, слова которого приводит официальный сайт «Ливерпуля».