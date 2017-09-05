Диего Коста вернулся в Лондон из Бразилии

Нападающий «Челси» Диего Коста вернулся в Лондон спустя почти три месяца, которые он провёл в Бразилии, сообщает Marca.
Ранее сообщалось, что Диего Коста не хочет возвращаться в Англию, так как главный тренер «Челси» Антонио Конте сказал, что не рассчитывает на него в новом сезоне, и дал указание тренироваться с резервной командой. Тем не менее, судя по всему, 28-летний форвард согласился с решением клуба.
Футболист пропустил предсезонную подготовку и хотел перейти в «Атлетико». Теперь возвращение Диего Косты в мадридский клуб может состояться в январе.
Диего Коста был включён в заявку «Челси» на английскую Премьер-лигу, но не был включён в состав на Лигу чемпионов.
Азар: хотел бы, чтобы Коста вернулся, однако я не принимаю таких решений