США лишь за 5 минут до конца основного времени отыгрались в матче с Гондурасом

Сборная США не сумела набрать три очка в гостевом матче со сборной Гондураса в 8-м туре отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.
Хозяева открыли счёт в матче на 27-й минуте усилиями нападающего Ромеля Киото. Гости сумели отыграться лишь на 85-й минуте благодаря точному удару форварда Бобби Вуда. На третьей компенсированной минуте второго тайма защитник Гондураса Анри Фигероа получил вторую жёлтую карточку и вынужден был покинуть поле, но это не помогло американцам добыть три очка.
После восьми туров у США и Гондураса по 9 очков, но американцы опережают гондурасцев по дополнительным показателям и занимают третье место в таблице турнира.