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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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США лишь за 5 минут до конца основного времени отыгрались в матче с Гондурасом

6 сентября 2017, среда. 02:53 Футбол

Сборная США не сумела набрать три очка в гостевом матче со сборной Гондураса в 8-м туре отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

Хозяева открыли счёт в матче на 27-й минуте усилиями нападающего Ромеля Киото. Гости сумели отыграться лишь на 85-й минуте благодаря точному удару форварда Бобби Вуда. На третьей компенсированной минуте второго тайма защитник Гондураса Анри Фигероа получил вторую жёлтую карточку и вынужден был покинуть поле, но это не помогло американцам добыть три очка.

После восьми туров у США и Гондураса по 9 очков, но американцы опережают гондурасцев по дополнительным показателям и занимают третье место в таблице турнира.

ЧМ-2018 - Северная Америка. 5-й раунд. 8-й тур
06 сентября 2017, среда. 00:36 МСК
Гондурас
1 : 1
США
1:0 – Киото – 27, 1:1 – Вуд – 85
Удаления: Фигероа, 90+3 – нет
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Гондураса - Футбол Сборная США — Футбол
Новости. Чемпионат мира 2018
6 сентября 2017, среда
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