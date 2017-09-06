Буффон: в Испании за 200 пасов за 20 метров аплодируют, в Италии – освистывают

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал недовольство болельщиков минимальной победой своей команды над сборной Израиля в 8-м туре отборочного цикла чемпионата мира – 2018.
«Да, болельщики были недовольны нами, когда нам не удавалось найти путь к воротам соперника, но это часть нашей философии. В Италии никого не волнует владение мячом. В Испании за 200 пасов на расстоянии 20 метров будут аплодировать, а в Италии – освистывать. Иногда мы старались создать давление, чтобы удовлетворить желание фанатов, но при этом неизбежно рисковали у своих ворот», — приводит слова Буфона Football Italia.
Испания забила восемь голов Лихтенштейну, Италия одолела Израиль