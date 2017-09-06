«Казаньоргсинтез» отказался от иска по «делу Канунникова»

ПАО «Казаньоргсинтез» отказался от иска к «Рубину» и нападающему казанского клуба Максиму Канунникову, сообщает «Бизнес online». Сегодня в Авиастроительном районном суде Казани прошло очередное слушание по делу. Юрист завода ходатайствовал о прекращении делопроизводства, не указывая мотивацию. Суд принял ходатайство.
Напомним, что генеральный спонсор «Рубина» «Казаньоргсинтез» подал иск к клубу и Канунникову с требованием признать недействительным приложение №3 к договору игрока от апреля 2014 года, по которому футболист может уйти из казанского клуба за € 1 млн.
Ранее районный суд запретил «Рубину» производить увольнение игрока, в том числе издавать приказ об увольнении и выдавать на руки трудовую книжку в качестве обеспечительной меры, однако 2 августа отменил запрет на трансфер нападающего.