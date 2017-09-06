Слуцкий: я очень рад, что трансферное окно закрылось

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий в беседе с пресс-службой клуба признался, что рад закрытию трансферного окна, отметив, что новичкам нужно как можно быстрее адаптироваться.
«Мы должны как можно быстрее адаптироваться и подготовить новых футболистов, чтобы они соответствовали нашей философии и принципам. Каждый игрок, который присоединился к нам, действительно имеет хороший уровень, но им нужно время на адаптацию. Действительно, времени не так много, потому что мы начинаем играть каждые 3-4 дня, но мы рады работать.
Также я очень рад, что трансферное окно закрылось. Было трудное время с большим количеством переговоров, не знал, кто может прийти, а кто уйдёт. Теперь я знаю с кем работаю», — рассказал Слуцкий.
Следующий матч в «Чемпионшипе» подопечные Леонида Слуцкого проведут 8 сентября с «Дерби Каунти».