Агент Роналду Мендеш даст показания по делу футболиста о неуплате налогов

Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Реала» Криштиану Роналду, даст показания по делу игрока о неуплате налогов. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на El Mundo. Мендеш и ещё два советника Луис Коррейя и Карлос Осорио предстанут перед судом 19 октября.
Отметим, что Мендеш в июне уже появлялся в суде по аналогичному делу, правда, в отношении другого своего клиента – Радамеля Фалькао.
Напомним, что в конце июля Криштиану Роналду дал показания в суде. Футболист отвечал на обвинения по поводу уклонения от уплаты налогов на сумму € 14,7 млн с 2011 по 2014 год. Прокуратура считает, что Роналду использовал созданную бизнес-структуру с целью сокрытия своих доходов, полученных за имиджевые права.
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