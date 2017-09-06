Тебас: президент «ПСЖ» может пробурить скважину и купить Месси с Роналду

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал работу «ПСЖ» на трансфером рынке, в очередной раз напомнив о нарушении правил финансового фэйр-плей. Также функционер высказался о сумме отступных, прописанной в контрактах Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые играют в Испании.
«Думаю, что условия выкупа этих футболистов выше, чем те, что были у Неймара, но если Насер захочет купить их, он пробурит скважину и купит. Это не рыночная цена, а цена на газ.
Возможно, «ПСЖ» и может поддерживать эти цены, я не знаю, но они смеются над системой. Мы видим это по итогам нынешнего лета. Я не знаю, может быть, это грубо, но испанский журналист хорошо сказал: «ПСЖ» поймали писающим в бассейн, а Неймар делал это с вышки для прыжков в воду».
И дело тут не в том, что «ПСЖ» купил игрока «Барселоны». Мы много боролись за то, чтобы продвинуть Ла Лигу в сфере телеправ. То, что они делают, снова затрагивает нас. Они влияют на экономическую структуру лиги. Это наносит ущерб индустрии», — цитирует Тебаса Goal.