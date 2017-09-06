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РФС запретил «Мордовии» регистрировать новых футболистов

6 сентября 2017, среда. 19:19 Футбол

По итогам заседания Палаты по разрешению споров РФС было принято решение запретить «Мордовии» регистрировать новых футболистов, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Такое решение было принято в качестве обеспечительной меры того, что саранский клуб погасит все задолженности перед своим бывшим игроком нападающим Александром Алхазовым, который ныне выступает в составе «Факела». Палата по разрешению споров РФС снимет запрет на регистрацию новых футболистов с «Мордовии» в случае исполнения обязательств перед Алхазовым.

Митрополит Варсонофий сообщил, что болеет за «Мордовию», «Спартак» и «Зенит»
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Теги
ФК Мордовия Александр Алхазов РФС
Новости. Футбол
6 сентября 2017, среда
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