РФС запретил «Мордовии» регистрировать новых футболистов

По итогам заседания Палаты по разрешению споров РФС было принято решение запретить «Мордовии» регистрировать новых футболистов, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
Такое решение было принято в качестве обеспечительной меры того, что саранский клуб погасит все задолженности перед своим бывшим игроком нападающим Александром Алхазовым, который ныне выступает в составе «Факела». Палата по разрешению споров РФС снимет запрет на регистрацию новых футболистов с «Мордовии» в случае исполнения обязательств перед Алхазовым.
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