Малиновский: Пятов играет первым, а потом чудак с ноги идёт в голову и забивает

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал поражение в матче квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Исландии (0:2).
«Пропустили мяч через две минуты после перерыва. Был наш аут, чуть невнимательно сыграли. Но нужно больше оберегать своего вратаря, потому что там был чистый фол. Это мое мнение. Он играет первым, а потом чудак с ноги играет Андрею Пятову в голову, забивает мяч.
Если бы не пропустили, то держали бы игру под контролем. У них в первом тайме только один момент был. А после пропущенного гола пришлось раскрываться, пропустили одну из контратак. Нужно учиться на собственных ошибках и двигаться дальше. Еще есть два матча, в которых нужно брать очки», — сказал Малиновский в эфире «Футбол 1».
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