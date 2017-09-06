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ЧМ-2018 - Европа
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Зинченко: дар речи пропадает после угроз в адрес Коваленко

6 сентября 2017, среда. 18:23 Футбол

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение в матче квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Исландии (0:2) и поддержал полузащитника Виктора Коваленко, которому досталось за неудачную игру.

«Прежде всего, хочется поблагодарить всех болельщиков, которые всегда поддерживают сборную. Вчера на стадионе против Исландии мы чувствовали вашу поддержку, несмотря на большое расстояние, вы были с командой. Хочу обратиться ко всем критикам, я полностью согласен — мы заслужили поражение. Как бы мы не хотели, но мы должны эту критику принимать и делать нужные выводы.

Но в последнее время большинство людей просто обвалились лавиной на Виктора Коваленко. Поймите, что у каждого спортсмена бывают взлеты и падения. Читая ваши высказывания с оскорблениями, угрозами, просто дар речи отбирает, это же переходит все границы.

От этих слов ему и нам легче не становится. Не забывайте, что и у него есть родные и близкие люди, которые читают это все и переживают. У нас есть две важнейшие игры, которые могут нам дать путевку на ЧМ. Прошу вас быть одним целым и только так мы сможем добиться успеха«, — написал Зинченко на своей странице в «Инстаграме».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Исландии — Футбол Сборная Украины — Футбол Александр Зинченко Болельщики — Футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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