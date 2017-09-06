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Пятов: исландец сфолил — бороться можно, но не в голову же ногой бить!

6 сентября 2017, среда. 20:29 Футбол

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал поражение в выездном матче квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Исландии (0:2).

«Считаю, я своевременно вышел на передачу в эпизоде с первым голом. Крикнул: „Я“, завладел мячом, зафиксировал его в руках. Прикрыл корпусом! В этот самый момент мне и заехал ногой в голову нападающий, и я рефлекторно выпустил мяч. Пытаясь перепрыгнуть, исландец еще раз меня зацепил. В общем, чистый фол. Соперник не сыграл в мяч.

Бороться можно, да, но не в голову же ногой бить! Я, кстати, вспомнил после матча другого шотландского рефери — того, кто судил два года назад наш домашний поединок со Словакией. У него тоже такая манера? Я тогда чисто сыграл в мяч, а вратарь сам в меня врезался, и тот гол так и не засчитали. Не любят меня, наверное, шотландские судьи», — цитирует Пятова «Команда №1».

Малиновский: Пятов играет первым, а потом чудак с ноги идёт в голову и забивает
Источник: Команда №1 Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Исландии — Футбол Сборная Украины — Футбол Андрей Пятов Футбольное судейство ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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