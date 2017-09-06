Маминов: вряд ли найдётся человек, которому понравился матч «Волгарь» — «Тюмень»

Главный тренер «Тюмени» Владимир Маминов прокомментировал гостевое поражение от «Волгаря» (0:1) в матче 12-го тура Футбольной национальной лиги.
«Крайне тяжело комментировать такие матчи. Думаю, вряд ли на стадионе найдётся человек, которому сегодняшний матч понравился. Просто не о чем говорить. Задания на игру не выполнялись. Имею ввиду нашу команду. Неинтересно было смотреть. Ну а почему это произошло? У нас на то объективные причины. Проанализируем происходящее. Лично для меня эта игра была достаточно информативной в плане возможностей футболистов и перспективы», – цитирует Маминова официальный сайт ФНЛ.
Маминов: футболисты «Тюмени» не до конца адаптировались к моим реалиям