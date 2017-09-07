Самедов: «Спартак» способен выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о шансах команды пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов. Красно-белые на групповой стадии турнира сыграют в одном квартете с «Ливерпулем», «Севильей» и «Марибором».
«Жеребьёвку группового этапа Лиги чемпионов смотрели всей командой. Не в том смысле, что в одном месте, просто обменивались оценками и мнениями в общем чате в WhatsApp. Обрадовались ли, когда выпал «Марибор»? Реакция разной получилась. Почему-то был уверен, что нам попадётся «Барселона» или «ПСЖ». Впрочем, и без того у нас сильная группа. Есть топовая команда – «Ливерпуль», которая показывает сейчас самый яркий футбол в Англии. «Севилья» – испанцы, стабильно в пятёрке своего чемпионата. Плюс неуступчивый «Марибор».
Думаю, «Спартак» способен выйти в 1/8 финала. Поставлена ли такая задача? А какой ещё она может быть, если выступаешь в групповом турнире Лиги чемпионов? Выйти, повторю, реально. Причём не в Лигу Европы, а именно в плей-офф Лиги чемпионов», — цитирует Самедова «Спорт-экспресс».
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