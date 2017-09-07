«Мариуполь» отказался от переноса игры с киевским «Динамо» и ожидает решения КДК

Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин дал понять, что позиция клуба относительно неявки киевского «Динамо» на матч седьмого тура украинской Премьер-лиги осталась неизменной. В Мариуполе отказываются от предложения киевлян по переносу матча и настаивают, что решение по этому поводу остаётся за дисциплинарным комитетом. Заседание, посвящённое ситуации с отсутствием динамовцев в приморском городе в день матча, состоится сегодня, 7 сентября.
«У нас действительно начался диалог с киевлянами. Это факт, отрицать не буду. Было осторожное зондирование на тему: «Ребята, давайте всё же отыграем этот матч». Озвучу мнение не только нашего клуба, но и позицию 700 тысяч жителей Мариуполя, которые, к сожалению, стали участниками этого конфликта. Мы тверды как гранит — то есть, никаких переговоров не будет.
Как я сказал нашим коллегам из «Динамо», мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы дать уважаемому клубу возможность реабилитироваться. «Мариуполь» приложит все усилия, чтобы попасть в первую шестёрку, тогда у «Динамо» появится возможность приехать в Мариуполь, надеюсь, уже без скандалов. А по поводу самой ситуации наша позиция неизменна. Мы считаем, что регламент превыше всего. Поэтому, если клуб не явился, то дальше слово за КДК», — сообщил функционер в эфире украинского телеканала «Футбол 1».