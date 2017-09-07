Экс-наставник сборной Аргентины Менотти раскритиковал Месси и команду

Бывший главный тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти подверг резкой критике игру национальной команды в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира с венесуэльской сборной. Подопечные Хорхе Сампаоли не смогли добиться победы, забив лишь один гол и завоевав очко. Досталось от чемпиона мира 1978 года и нападающему «альбиселесте» Лионелю Месси.
«На самом деле было ужасно видеть всё это. Они говорят, что предпринимают какие-то действия, смотрят видео игр соперников. А когда мяч попадает к Месси, он устремляется вперёд, чтобы попытаться обыграть всех подряд. Сампаоли не хватает опыта. Работа у руля «Севильи» и сборной Аргентины – не одно и то же», — цитирует Менотти Ole.
По итогам 16 туров аргентинцы набрали 24 очка и занимают 5-е место в турнирной таблице.