Защитник «Борнмута» Дэниелс продлил контракт до 2020 года

Защитник «Борнмута» Чарли Дэниелс, чей контракт истекал летом 2019 года, поставил подпись под новым договором. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отныне 31-летний футболист связан контрактными обязательствами до конца сезона-2019/20.
«Всё произошло довольно быстро. Я очень рад, что клуб предоставил мне возможность остаться здесь ещё на три года. Нахожусь в клубе шесть лет, поэтому решение принял легко. Не мог дождаться, когда подпишу контракт», — сказал Дэниелс.
Английский защитник выступает за «Борнмут» с 2011 года.
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