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Защитник «Манчестер Сити» Уолкер – самый быстрый игрок АПЛ после трёх туров

7 сентября 2017, четверг. 15:41 Футбол

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер, который во время летнего трансферного окна перешёл в манкунианский клуб из «Тоттенхэм Хотспур», является самым быстрым игроком Премьер-лиги после трёх туров. Mirror опубликовал рейтинг на основе статистики Opta.

Ниже представляем вашему вниманию топ-10 самых быстрых игроков АПЛ:

1. Кайл Уолкер («Манчестер Сити») – 35,16 км/ч
2. Кико Фемения («Уотфорд») – 35,12
3. Лоран Косельни («Арсенал») – 35,11
4. Садио Мане («Ливерпуль») – 34,84
5. Райан Фрейзер («Борнмут») – 34,79
6. Джошуа Кинг («Борнмут») – 34,70
7. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 34,68
8. Джейми Варди («Лестер») – 34,65
9. Доминик Калверт-Льюин («Эвертон») – 34,62
10. Саломон Рондон («Вест Бромвич»), Ромелу Лукаку («МЮ») и Н'Голо Канте («Челси») – 34,56 км/час.

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Источник: Mirror Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Джейми Варди Джошуа Кинг Кайл Уолкер Лоран Косельни Н'Голо Канте Поль Погба Ромелу Лукаку Садио Мане Хосе Саломон Рондон
Новости. Футбол
7 сентября 2017, четверг
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