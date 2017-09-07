Куман: я разочарован ситуаций с Руни, но он сыграет против «Тоттенхэма»

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни поможет своей команде в матче 4-го тура Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур», несмотря на то что был задержан полицией за вождение в нетрезвом виде. Об этом рассказал главный тренер «ирисок» Рональд Куман.
«Я очень разочарован сложившейся ситуацией. Мы говорили с ним во вторник. Клуб будет рассматривать любые дисциплинарные вопросы в соответствующее время, но в субботу он сыграет», — цитирует Кумана Mirror.
Матч «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур» состоится 9 сентября. Начало – в 17:00 мск.
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