«Зенит» и «Динамо СПБ» определятся со стадионом для кубкового матча 8 сентября

Спортивный директор «Динамо-СПБ» Андрей Орлов рассказал, когда будет принято решение о месте проведения матча 1/16 финала Кубка России против «Зенита». Номинальным хозяином поля является клуб ФНЛ.
«Мы должны были определиться 5 сентября, но в итоге перенесли встречу. 8 сентября встретимся с представителями «Зенита» на совещании и определим место проведения матча. Возможно, сыграем на стадионе «Санкт-Петербург», а может и на «Петровском». Завтра будет понятно», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Напомним, что матч 1/16 финала Кубка России «Динамо СПБ» — «Зенит» состоится 20 сентября.
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