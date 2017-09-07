Тарасов: не стал бы причислять автобиографию Зидана к серьёзной литературе

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, что прочёл летом несколько книг по психологии, а также автобиографию легендарного французского футболиста и главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.
«Свободное время всегда стараюсь посвятить чтению. За это лето во время сборов успел прочитать две книги по психологии: Эрика Берна «Игры, в которые играют люди» и участника популярного шоу про экстрасенсов Виталия Гиберта «Моделирование будущего». Берн понравился больше, да и в целом я люблю изучать психологию.
Ещё ознакомился с автобиографией Зинедина Зидана. Читалось легко. Правда, эту книгу к серьёзной литературе причислять бы не стал», — заявил Тарасов RT.
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