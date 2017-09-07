175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тарасов: не стал бы причислять автобиографию Зидана к серьёзной литературе

7 сентября 2017, четверг. 19:38 Футбол

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, что прочёл летом несколько книг по психологии, а также автобиографию легендарного французского футболиста и главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

«Свободное время всегда стараюсь посвятить чтению. За это лето во время сборов успел прочитать две книги по психологии: Эрика Берна «Игры, в которые играют люди» и участника популярного шоу про экстрасенсов Виталия Гиберта «Моделирование будущего». Берн понравился больше, да и в целом я люблю изучать психологию.

Ещё ознакомился с автобиографией Зинедина Зидана. Читалось легко. Правда, эту книгу к серьёзной литературе причислять бы не стал», — заявил Тарасов RT.

Дзюба: не вспомню всё, что прочитал летом, но могу выделить классику – «Дракула»
Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Дмитрий Тарасов Зинедин Зидан
Новости. Футбол
7 сентября 2017, четверг
19:42 Орлов: «Динамо» — это же вообще не соперник для сборной России
19:40 Клопп: Коутиньо вернулся в расположение «Ливерпуля» в очень хорошем настроении
19:38 Эззатоллахи: «Амкар» вызывал симпатии, когда я играл против него
19:38 Тарасов: не стал бы причислять автобиографию Зидана к серьёзной литературе
19:27 Шаронов: руководство «Рубина» поставило задачу подготовить качественных игроков
19:15 «Трабзонспор» арендовал у «Марселя» Губочана
19:03 В «Химках» сменился главный тренер
19:01 Орлов: почему мы, петербуржцы, платим за перенос медиацентра «Крестовского»?
18:50 Бердыев: Шаронов растёт как тренер, рад его назначению в «молодёжку» «Рубина»
18:48 «Тоттенхэм» показал, как новая арена будет трансформироваться под игры НФЛ и АПЛ
18:42 «Зенит» и «Динамо СПБ» определятся со стадионом для кубкового матча 8 сентября
18:24 Тимощук: таких сильных эмоций, как в 2007 году, никогда больше не испытывали
18:24 Цаллагов не сможет помочь «Динамо» в матче с «Зенитом»
18:19 Бердыев: хорошо знаю Педро Рошу ещё по Бразилии. Талантливый игрок
18:04 Нападающий «Рубина» Азмун из-за травмы может пропустить матч со «Спартаком»
17:58 Набиуллин: «Спартак» очень силён, «Рубину» предстоит интересный матч
17:54 Гамшик: надеюсь, не придётся ждать до 40 лет, чтобы выиграть Серию А с «Наполи»
17:22 Изменилось время начала матча 10-го тура РФПЛ «Зенит» — «Уфа»
17:05 «Локомотив» интересовался Давыдовым, но «Спартак» отказался его отпускать
17:02 Коротков: Оганесян отчитался по всем суммам в «Арарате»
17:00 Куман: я разочарован ситуаций с Руни, но он сыграет против «Тоттенхэма»
17:00 «Зенит» предлагал «Краснодару» обменять Дзюбу на Смолова
16:48 «Аякс» объявил о переходе нападающего «Сантоса» да Силвы
16:41 Оганесян вышел из состава учредителей «Арарата», клуб продолжит существование
16:39 Бош: Ярмоленко был лучший вариант для дортмундской «Боруссии»
16:32 Клубы АПЛ проголосовали за закрытие трансферного окна до старта сезона
16:05 Игроки ЦСКА вылетели в Пермь на матч с «Амкаром»
16:02 Туран может пропустить дерби с «Эспаньолом» из-за травмы
15:58 Игроки «Шинника» посетили мемориал в память о погибших хоккеистах «Локомотива»
15:41 Защитник «Манчестер Сити» Уолкер – самый быстрый игрок АПЛ после трёх туров
15:26 Дзюба: не вспомню всё, что прочитал летом, но могу выделить классику – «Дракула»
15:23 Наставник «Суонси Сити»: ожидаю, что Саншеш сыграет против «Ньюкасла»
15:19 Коутиньо вернулся в расположение «Ливерпуля»
15:14 Мбаппе: хочу помочь Неймару выиграть «Золотой мяч»
15:10 Нобоа: сыграть на чемпионате мира в России – это моя мечта
15:04 «Уфа» призвала своих болельщиков на матч с «Краснодаром» прийти в красном
15:03 «Спортинг» пожалуется на «Вест Хэм» из-за переговоров англичан с Карвалью
14:55 Матерацци: Леонардо не разрешил сделать фото с пятью трофеями в «Интере»
14:45 Каррера показал, как душил переводчика «Спартака»
14:34 В «Тосно» пояснили ситуацию с ценами на билеты на домашний матч со «Спартаком»
14:16 Наставник «Марибора»: у нас твёрдое намерение играть со «Спартаком» на победу
14:05 Джеррард будет руководить «Ливерпулем» U19 в юношеской Лиге УЕФА
13:57 Глик: «Монако» остаётся конкурентоспособной командой, результаты это доказывают
13:43 «Зенит» объявил цены на билеты на домашние матчи Лиги Европы
13:38 Марсело: когда мне было 18 лет, слышал об интересе со стороны ЦСКА
Все новости RSS
Партнерский контент