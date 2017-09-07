Клопп: Коутиньо вернулся в расположение «Ливерпуля» в очень хорошем настроении

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возвращение в расположение команды полузащитника Филиппе Коутиньо. Бразилец оказался в числе футболистов, которые вернулись в клуб после матчей за свои национальные команды.
«Знаю, что люди думают о ситуации с Коутиньо, но у него несколько недель была проблема со спиной и он не мог тренироваться. Он пропустил около трёх недель. Да, он отправился в расположение сборной Бразилии и там нормально тренировался. Сегодня мы смотрели утреннюю тренировку и подумали, что, может быть, нам следует задействовать его в матчах немедленно, поскольку он смотрелся хорошо. Но это пока ни о чём не говорит.
Коутиньо теперь придётся работать на тренировках больше, чем остальным. Однако он вернулся в расположение «Ливерпуля» в очень хорошем настроении и это радует. Мы с ним хорошо пообщались, всё в порядке», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
Ранее сообщалось, что Коутиньо может отказаться от участия в групповом этапе Лиги чемпионов. Футболист недоволен тем, что руководство не продало его в «Барселону», и готов пойти на радикальные меры.